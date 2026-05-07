МАГАТЭ оповестили, что один БПЛА упал на здание центра по ЧС ЗАЭС

ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. МАГАТЭ проинформировали, что один из обнаруженных 5 мая над Энергодаром БПЛА упал на здание центра по ЧС Запорожской АЭС (ЗАЭС), были разбиты окна, говорится в заявлении агентства.