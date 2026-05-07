Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ оповестили, что один БПЛА упал на здание центра по ЧС ЗАЭС - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 07.05.2026
МАГАТЭ оповестили, что один БПЛА упал на здание центра по ЧС ЗАЭС

МАГАТЭ оповестили, что 5 мая один из БПЛА упал на здание центра по ЧС ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из беспилотных летательных аппаратов, обнаруженных 5 мая над Энергодаром, упал на здание центра по ЧС Запорожской АЭС.
  • Повреждены окна здания, но самому центру по чрезвычайным ситуациям повреждений не нанесено.
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. МАГАТЭ проинформировали, что один из обнаруженных 5 мая над Энергодаром БПЛА упал на здание центра по ЧС Запорожской АЭС (ЗАЭС), были разбиты окна, говорится в заявлении агентства.
"Экспертов МАГАТЭ проинформировали о том, что один из более чем 20 беспилотных летательных аппаратов, обнаруженных 5 мая над Энергодаром - где проживает большая часть персонала ЗАЭС - по сообщениям, упал на здание, в котором размещается внеплощадочный центр по чрезвычайным ситуациям ЗАЭС, в результате чего были разбиты окна", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
Уточняется, что самому центру по чрезвычайным ситуациям повреждений не нанесено.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Гросси прокомментировал инциденты вокруг ЗАЭС
Вчера, 20:28
 
ЭнергодарМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала