Львова-Белова: ООН не реагирует на действия Киева против российских детей

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия пока не видит реакции ООН на информацию о преступлениях Украины против российских детей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее спецпредставитель генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванесса Фрезье в ходе визита в Россию встречалась с Львовой-Беловой, которая рассказала ей преступлениях Киева в отношении российских детей. Также она посетила и Белгородскую область.
"Встреча действительно прошла в конструктивном ключе. Прежде всего, нам было важно показать, что мы открыты, что нам нечего скрывать. И я поделилась преступлениями украинской стороны в отношении наших семей, детей... Но пока мы этого (реакции ООН на информацию о преступлениях киевского режима в отношении детей - ред.) не видим", - сказала детский омбудсмен в интервью ИС "Вести".
Львова-Белова подчеркнула, что Фрезье в ходе своего визита встречалась с местными семьями и общалась с рядом государственных деятелей. Детский омбудсмен заверила, что ее аппарат предоставил максимально полную информацию о преступлениях против детей, которая могла бы заинтересовать спецпредставителя генсека ООН.