"Локомотив" — "Ак Барс": расписание матчей финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Стали известны даты матчей финальной серии Кубка Гагарина между ярославским "Локомотивом" и казанским "Ак Барсом".
Путь к финалу
На пути к решающей стадии "железнодорожники" прошли московский "Спартак" (4:1 в серии), уфимский "Салават Юлаев" (4:0) и омский "Авангард" (4:3). "Ак Барс" обыграл челябинский "Трактор" (4:1), минское "Динамо" (4:0) и магнитогорский "Металлург" (4:1).
Расписание матчей финальной серии
- 11 мая, 14:30 мск: "Локомотив" — "Ак Барс"
- 13 мая, 19:00: "Локомотив" — "Ак Барс"
- 15 мая, 19:00: "Ак Барс" — "Локомотив"
- 17 мая, 19:00: "Ак Барс — "Локомотив"
Серия продлится до четырех побед. При необходимости оставшиеся матчи пройдут 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).