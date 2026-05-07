"Локомотив" — "Ак Барс": расписание матчей финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Стали известны даты матчей финальной серии Кубка Гагарина между ярославским "Локомотивом" и казанским "Ак Барсом".

На пути к решающей стадии "железнодорожники" прошли московский "Спартак" (4:1 в серии), уфимский "Салават Юлаев" (4:0) и омский "Авангард" (4:3). "Ак Барс" обыграл челябинский "Трактор" (4:1), минское "Динамо" (4:0) и магнитогорский "Металлург" (4:1).