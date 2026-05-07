В результате атаки ВСУ на Луганск погибла женщина

ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Женщина погибла в Луганске при атаке БПЛА ВСУ на город, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Он уточнил, что массированная атака БПЛА пришлась на Краснодонский, Сватовский, Славяносербский, Новоайдарский муниципальные округа и Луганск.
"Система ПВО и мобильные огневые группы отразили большинство вражеских БПЛА, некоторые из них всё же смогли нанести удар", - говорится в сообщении.
По словам главы Республики, серьезная атака пришлась на Луганск.
"Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Артемовском районе города. К несчастью, погибла женщина. Медики боролись за её жизнь, но спасти не удалось", - заявил Пасечник.