В результате атаки ВСУ на Луганск погибла женщина

ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Женщина погибла в Луганске при атаке БПЛА ВСУ на город, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Вечером 6 мая и ночью ВСУ атаковали территорию нашей республики", - сообщил Пасечник на платформе "Макс"

Он уточнил, что массированная атака БПЛА пришлась на Краснодонский, Сватовский, Славяносербский, Новоайдарский муниципальные округа и Луганск

"Система ПВО и мобильные огневые группы отразили большинство вражеских БПЛА, некоторые из них всё же смогли нанести удар", - говорится в сообщении.

По словам главы Республики, серьезная атака пришлась на Луганск.