В результате атаки ВСУ на Луганск погибла женщина - РИА Новости, 07.05.2026
12:07 07.05.2026 (обновлено: 12:20 07.05.2026)
Луганск. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Женщина погибла в Луганске при атаке БПЛА ВСУ на город, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Вечером 6 мая и ночью ВСУ атаковали территорию нашей республики", - сообщил Пасечник на платформе "Макс".
Он уточнил, что массированная атака БПЛА пришлась на Краснодонский, Сватовский, Славяносербский, Новоайдарский муниципальные округа и Луганск.
"Система ПВО и мобильные огневые группы отразили большинство вражеских БПЛА, некоторые из них всё же смогли нанести удар", - говорится в сообщении.
По словам главы Республики, серьезная атака пришлась на Луганск.
"Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Артемовском районе города. К несчастью, погибла женщина. Медики боролись за её жизнь, но спасти не удалось", - заявил Пасечник.
