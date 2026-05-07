17:05 07.05.2026
В Люберцах мигранту, убившему пятимесячную дочь за плач, запросили 23 года

  • Гособвинение запросило 23 года колонии для Муроджона Холназарова, до смерти избившего пятимесячную дочь в Люберцах.
  • В ноябре 2024 года он много раз ударил по голове дочь, потому что она плакала.
  • Мужчина также систематически избивал беременную гражданскую жену и ее 8-летнюю дочь.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Гособвинитель попросила приговорить к 23 годам колонии мужчину, до смерти избившего пятимесячную дочь в Люберцах, сообщает прокуратура Московской области.
Установлено, что Муроджон Холназаров в ноябре 2024 года в квартире в поселке Малаховка городского округа Люберцы много раз ударил по голове пятимесячную дочь, потому что она "длительное время плакала и раздражала его". Также мужчина систематически избивал беременную гражданскую жену и ее 8-летнюю дочь. В подмосковном главке СК РФ ранее сообщали, что обвиняемый – 28-летний мигрант.
"Государственный обвинитель просил суд признать подсудимого виновным по пунктам "в", "д", части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью), пунктам "а", "в", "г", части 2 ст. 117 УК РФ (истязание), статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и назначить ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в официальном канале надзорного органа на платформе "Макс".
В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину частично.
ПроисшествияРоссияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
