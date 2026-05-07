Литвинов высказался о решении не удалять Облякова в дерби

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал вердикт арбитров об отмене удаления капитана столичного ЦСКА Ивана Облякова в финале пути регионов Кубка России, заявив, что судьи решили таким образом не убивать интригу в матче.
В среду "Спартак" дома обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России. Во втором тайме главный судья встречи Кирилл Левников показал прямую красную карточку Облякову за грубую игру. После вмешательства VAR арбитр пересмотрел свое решение и вынес предупреждение хавбеку армейцев.
"Сидели и обсуждали с ребятами. 60% - желтая, 40% - красная. Думаю, что судьи решили не убивать интригу в дерби", - заявил журналистам Литвинов.
Литвинов стал автором единственного гола в прошедшей встрече, отличившись на 10-й минуте встречи. 24-летний хавбек забил мяч дальним ударом из-за пределов штрафной площади, направив мяч под перекладину.
"Понимал, что лучшим решением будет пробить. На сегодняшний день это мой лучший гол в карьере. Мы очень хотели победить, чтобы это пережить. Незабываемые эмоции", - добавил футболист "красно-белых".
В суперфинале Кубка России "Спартак" 24 мая сыграет с победителем финала пути РПЛ, который определится в четверг по итогам ответной встречи "Краснодара" и московского "Динамо". В первой игре на арене "бело-голубых" была зафиксирована ничья - 0:0.