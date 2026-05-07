Литвинов высказался о решении не удалять Облякова в дерби

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал вердикт арбитров об отмене удаления капитана столичного ЦСКА Ивана Облякова в финале пути регионов Кубка России, заявив, что судьи решили таким образом не убивать интригу в матче.

Литвинов стал автором единственного гола в прошедшей встрече, отличившись на 10-й минуте встречи. 24-летний хавбек забил мяч дальним ударом из-за пределов штрафной площади, направив мяч под перекладину.

"Понимал, что лучшим решением будет пробить. На сегодняшний день это мой лучший гол в карьере. Мы очень хотели победить, чтобы это пережить. Незабываемые эмоции", - добавил футболист "красно-белых".