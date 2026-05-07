Лихачев назвал удары ВСУ по ЗАЭС верхом цинизма и безрассудства

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Удары вооруженных сил Украины по объектам Запорожской АЭС и Энергодару являются верхом цинизма, а сам выбор выбор атомной станции в качестве цели поражения – максимально безответственный шаг со стороны украинских властей, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
В четверг гендиректор "Росатома" сообщил, что уже третий день отмечается высокая активность ВСУ в Энергодаре: фиксируются удары по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку, а также по объектам ЗАЭС.
"Мы не раз заявляли, что выбор атомной станции в качестве цели поражения – максимально безответственный шаг со стороны украинских властей. На любой АЭС "Росатома" все подчинено безопасной эксплуатации объекта. Поражение любого здания, любого элемента оборудования – это удар по ядерной безопасности АЭС. Удары по гражданской инфраструктуре города – это удар по сотрудникам станции и их родными и близким. А значит, удар по тем, кто в этот же день заступает на дежурство на АЭС. Не понимать это – верх цинизма и безрассудства", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.