15:36 07.05.2026
Ушаков рассказал, лидеры каких стран посетят Россию 9 мая

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
  • Лидеры Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, премьер-министр Словакии, верховный правитель Малайзии и руководство республики Сербской посетят Россию 9 мая.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидеры Абхазии Бадра Гунба, Южной Осетии Алан Гаглоев, Белоруссии Александр Лукашенко, Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и руководство республики Сербской посетят РФ 9 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Речь идет о следующих представителях (иностранных государств - ред.): президент Абхазии Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, группа руководства Республики Сербской во главе с президентом Республики Сербской (Синиша Каран - ред.)", сказал Ушаков журналистам.
"В этой группе также наш хорошо известный друг (лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" - ред.) Милорад Додик... Кроме того, в Москву прибудут председатель правительства Словаки Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев", - добавил он.
