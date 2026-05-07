Лавров провел встречу с послами стран Латинской Америки

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с послами стран Латинской Америки и Карибского бассейна сотрудничество России и держав региона в различных сферах, включая экономику, культуру, гуманитарное взаимодействие, сообщили в четверг в МИД РФ.

В министерстве отметили, что стороны также обсудили ситуацию в Западном полушарии и мире в целом через призму построения многополярности и роли латиноамериканского региона как одной из ее опор.