Лавров провел встречу с послами стран Латинской Америки

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с послами стран Латинской Америки и Карибского бассейна сотрудничество России и держав региона в различных сферах, включая экономику, культуру, гуманитарное взаимодействие, сообщили в четверг в МИД РФ.
"Сергей Лавров провел встречу с главами дипломатических миссий государств Латинской Америки и Карибского бассейна аккредитованными в Москве. Состоялся углубленный обмен мнениями по текущему состоянию российско-латиноамериканских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что стороны также обсудили ситуацию в Западном полушарии и мире в целом через призму построения многополярности и роли латиноамериканского региона как одной из ее опор.