16:57 07.05.2026
Лавров и глава МИД Омана обсудили пути снижения напряженности в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди обсудил с Сергеем Лавровым пути сдерживания напряженности в регионе.
  • Министры обменялись мнениями о политических подходах и консенсусных решениях для урегулирования проблем и кризисов.
ДОХА, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД султаната Оман Бадр аль-Бусаиди сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым пути сдерживания напряженности в регионе.
"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым обсудили последние события в регионе и обменялись мнениями о путях сдерживания существующей напряженности и продвижения политических подходов и консенсусных решений для урегулирования проблем и кризисов с целью укрепления основ безопасности и предотвращения эскалации в регионе и мире", - говорится в сообщении в микроблоге министра в социальной сети Х.
Лавров и глава МИД Омана обсудили недопущение насилия на Ближнем Востоке
Вчера, 14:29
 
В миреСергей ЛавровБадр Аль-Бусаиди
 
 
