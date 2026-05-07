Лавров и глава МИД Омана обсудили недопущение насилия на Ближнем Востоке

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Омана Бадр аль-Бусаиди в ходе телефонного разговора отметили важность недопущения рецидива насилия и нанесения ущерба гражданской инфраструктуре на Ближнем Востоке, заявили в российском дипведомстве.