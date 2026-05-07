14:28 07.05.2026 (обновлено: 14:36 07.05.2026)
Лавров подтвердил готовность России содействовать в урегулировании в Иране

Лавров: РФ готова содействовать политико-дипломатическому урегулированию в Иране

© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
  • Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность России содействовать в урегулировании ситуации вокруг Ирана.
  • В телефонном разговоре с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди Лавров отметил необходимость возвращения ситуации вокруг Ирана к политико-дипломатическому урегулированию.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди подтвердил готовность Москвы содействовать возвращению ситуации вокруг Ирана к дипломатическому урегулированию, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД, телефонный разговор министров состоялся в четверг. Оба участника отметили, что требуется содействовать скорейшему возвращению ситуации вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.
"Сергей Лавров подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в достижении этих целей", - отмечается в сообщении.
 
