Лавров подтвердил готовность России содействовать в урегулировании в Иране

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с оманским коллегой Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди подтвердил готовность Москвы содействовать возвращению ситуации вокруг Ирана к дипломатическому урегулированию, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД, телефонный разговор министров состоялся в четверг. Оба участника отметили, что требуется содействовать скорейшему возвращению ситуации вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования.
"Сергей Лавров подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в достижении этих целей", - отмечается в сообщении.