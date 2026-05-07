Лавров обсудил с главой МИД Омана ситуацию вокруг Персидского залива

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди, стороны обсудили аспекты ближневосточной повестки с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива, сообщает МИД России.