Лавров обсудит с главой МИД Индии график контактов на высшем уровне

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Индии Субраманьям Джайшанкар обсудят в Нью-Дели весь комплекс отношений стран, в том числе график контактов на высшем уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В рамках пребывания в Нью-Дели для участия в упомянутом формате министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров планирует и проведет полноформатный двусторонний визит. Предполагается обсудить весь комплекс двусторонних отношений, в том числе график предстоящих контактов на высшем, высоком, рабочим уровнях", - сказала она на брифинге.