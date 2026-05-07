11:15 07.05.2026
Лавров обсудит с главой МИД Индии график контактов на высшем уровне

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели 14–15 мая.
  • Министр также обсудит с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром график предстоящих контактов на высшем уровне.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Индии Субраманьям Джайшанкар обсудят в Нью-Дели весь комплекс отношений стран, в том числе график контактов на высшем уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова на прошлом брифинге 29 апреля говорила, что Лавров примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели 14-15 мая.
"В рамках пребывания в Нью-Дели для участия в упомянутом формате министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров планирует и проведет полноформатный двусторонний визит. Предполагается обсудить весь комплекс двусторонних отношений, в том числе график предстоящих контактов на высшем, высоком, рабочим уровнях", - сказала она на брифинге.
