В Латвии вандалы осквернили мемориал советским воинам

РИГА, 7 мая - РИА Новости. Вандалы осквернили воинское братское кладбище в латвийском городе Иецава, где захоронены советские солдаты, погибшие в годы Великой Отечественной войны, сообщает в четверг агентство Sputnik Латвия.
Целью вандалов стал мемориал советским воинам с надписью на латышском и русском языках: "Вечная слава павшим героям. 1944".
"Вандалы вырвали часть плит из стены, разбили их и демонстративно оставили обломки лежать на земле", - говорится в Telegram-канале Sputnik Латвия.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом российской военной операции на Украине. Так, в августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985 году к 40-летию Победы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Великой Отечественной войне.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.