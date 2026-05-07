Один из БПЛА, обнаруженных над Латвией, вошел в российское пространство

13:43 07.05.2026 (обновлено: 13:52 07.05.2026)
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
  • Бойцы обнаружили над Латвией группу из шести беспилотников, сообщило Минобороны.
  • Один из дронов вошел в российское воздушное пространство и был сбит в районе Лихачево.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Один из шести обнаруженных над Латвией беспилотников вошел в российское воздушное пространство и был сбит, сообщили в Минобороны России.
Ранее военное ведомство заявило, что около 3 часов 20 минут по московскому времени средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из шести БПЛА.
"Шестой беспилотник после входа в российское воздушное пространство в 4 часа 41 минут мск был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Лихачево (78 км юго-восточнее Пскова)", - говорится в сообщении МО РФ.
В Минобороны России подчеркнули, что в результате проведенной экспертизы упавших обломков атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель идентифицирована как БПЛА Ан-196 "Лютый" украинского производства.
