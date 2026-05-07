Один из БПЛА, обнаруженных над Латвией, вошел в российское пространство

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Один из шести обнаруженных над Латвией беспилотников вошел в российское воздушное пространство и был сбит, сообщили в Минобороны России.
Ранее военное ведомство заявило, что около 3 часов 20 минут по московскому времени средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из шести БПЛА.
В Минобороны России подчеркнули, что в результате проведенной экспертизы упавших обломков атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель идентифицирована как БПЛА Ан-196 "Лютый" украинского производства.
