Добыча угля на шахте "Алардинская" в Кузбассе остановлена, сообщили в МЧС

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Добыча угля приостановлена на шахте "Алардинская" в Кузбассе после задымления, погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области - Кузбассу.
Ранее в министерстве угольной промышленности сообщили РИА Новости, что на шахте "Алардинская" в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам. Прокуратура и СК Кузбасса организовали проверки. Все работники шахты вышли на поверхность, пострадавших нет.
"Добыча угля приостановлена, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Кузбассу в канале на платформе "Макс".