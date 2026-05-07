На поверхность из шахты «Алардинская» в Кузбассе вышли 106 горняков.

КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. На поверхность из шахты "Алардинская" в в Кузбассе вышли 106 горняков, среди них пострадавших нет, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
Ранее в министерстве сообщили РИА Новости, что на шахте "Алардинская" в Кузбассе датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам.
"Сто шесть работников шахты вышли на поверхность. Пострадавших нет (среди них - ред.), – сообщили РИА Новости в минуглепроме.