На поверхность из шахты в Кузбассе вышли 83 горняка

05:34 07.05.2026
  • На поверхность из шахты «Алардинская» в Кузбассе вышли 83 горняка.
  • Пострадавших среди горняков нет.
КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. На поверхность из шахты "Алардинская" в Кузбассе вышли 83 горняка, среди них пострадавших нет, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
Ранее в министерстве угольной промышленности сообщили РИА Новости, что на шахте "Алардинская" датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, 132 горняка выводят на поверхность по запасным выходам.
"Восемьдесят три работника шахты "Алардинская" в Кузбассе вышли на поверхность. Пострадавших нет (среди них - ред.)", – сообщили РИА Новости в минуглепроме.
