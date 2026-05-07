05:22 07.05.2026
В Кузбассе назвали причину вывода горняков с шахты

На шахте "Алардинская" в Кузбассе зафиксировали превышение уровня угарного газа

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На шахте "Алардинская" в Кузбассе зафиксировано превышение допустимого уровня угарного газа.
  • Организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам.
  • Эвакуация проходит в штатном режиме.
КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Превышение уровня угарного газа зафиксировано на шахте "Алардинская" в Кузбассе, горняков выводят по запасным выходам, на данный момент выведены 60 человек из 132, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
"На шахте "Алардинская" в Калтанском городском округе датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. В соответствии с требованиями промышленной безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам", – сообщили в минуглепроме.
В министерстве уточнили, что эвакуация проходит в штатном режиме, на месте работают подразделения военнизированного горноспасательного отряда и специализированные службы.
"По оперативным данным, 60 горняков уже вышли на поверхность. Информация о пострадавших не поступала. Ситуация находится на контроле", – отметили в министерстве.
