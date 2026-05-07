Кумпилов: адыгейские бойцы привели в порядок мемориал Андрухаева

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Участники СВО из Майкопского артдивизиона имени Героя Советского Союза Хусена Андрухаева привели в порядок мемориал на месте его последнего боя – возле села Дьяково в ЛНР, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Как в годы Великой Отечественной войны, так и сегодня Хусен Борежевич Андрухаев остается гордостью адыгского народа и символом несгибаемой отваги русского солдата. Его имя и образ увековечены и в родной Адыгее, и в Луганской Народной Республике, в честь него установлены мемориалы, открыты музеи, названы улицы", – написал глава региона в своем канале в мессенджере "Макс".

Кумпилов подчеркнул, что уважение к поколению Победителей, бережное отношение к памяти об их подвиге – подтверждение преемственности традиций патриотизма и мужества, на которых воспитывались бойцы СВО.