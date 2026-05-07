На Кубани наградили победителей конкурса детской казачьей песни

КРАСНОДАР, 7 мая – РИА Новости. Участниками конкурса детской казачьей песни стали 3 тысячи ребят со всего Юга России, Донецкой и Луганской народных республик, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Церемония награждения и гала-концерт конкурса детской казачьей песни прошел в Краснодаре в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"В этом году конкурс проводили уже в пятый раз. Его участниками стали 3 тысячи ребят со всего Юга России, Донецкой и Луганской народных республик. В том числе 1,5 тысячи – из Краснодарского края. Они исполняли песни, которые пели и наши предки, которые и сегодня являются незримой нитью, связывающей поколения… Наши отцы, деды и прадеды пели в горе и в радости, в труде, в дороге и в бою. И сохраняя это творческое наследие, мы остаемся приверженными своим корням. Пока мы помним и знаем историю Родины, храним и передаем традиции своим детям, нас невозможно сломить", – сказал Вениамин Кондратьев на церемонии награждения.
Участники конкурса исполнили песни военно-патриотической и героической тематики, о Великой Отечественной войне, России и городах-героях. Глава Кубани Вениамин Кондратьев, а также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова наградили победителей и призеров конкурса.
В пресс-службе администрации Краснодарского края рассказали журналистам, что Александр Бастрыкин и Вениамин Кондратьев также возложили цветы к мемориальному комплексу в селе Новомихайловском Гулькевичского района, созданному в память о мирных жителях и курсантах Урюпинского военно-пехотного училища.