Глава МИД Кубы заявил, что санкции подтверждают "геноцидные намерения" США

МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что новые санкции США против острова подтверждают геноцидные намерения Вашингтона в отношении кубинского народа.
Родригес добавил, что США исходят из уверенности, будто могут навязать свою волю другим государствам мира, граждане и предприниматели которых оказываются под угрозой американского давления.
В среду министерство финансов США ввело персональные санкции против исполнительного президента кубинской Группы управления бизнесом GAESA Аньи Гийермины Ластрес Морера. Как утверждают в Вашингтоне, конгломерат GAESA находится в собственности и под прямым управлением революционных вооруженных сил Кубы.
США официально включили GAESA в свои санкционные списки еще в декабре 2020 года. При этом фактически ограничения вступили в силу еще в ноябре 2017 года после внесения организации в список запрещенных объектов госдепартамента.
Новые санкции были объявлены на фоне продолжающегося давления Вашингтона на Гавану и усиления нефтяной блокады острова. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах кубинских лиц и компаний, находящихся под блокирующими санкциями США.