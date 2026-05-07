Юрист объяснила, как быть при обнаружении чужого кредита на свое имя
02:10 07.05.2026
Юрист объяснила, как быть при обнаружении чужого кредита на свое имя

Юрист Яковлева: при обнаружении чужого кредита на свое имя надо идти в полицию

  • При обнаружении чужого кредита на свое имя нужно сообщить в банк или МФО и запросить внутреннее расследование
  • Затем следует написать заявление в полицию.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Если вы обнаружили, что на ваше имя оформили кредит, действовать нужно быстро и по алгоритму. О том, куда обращаться, агентству “Прайм” рассказала адвокат Анастасия Яковлева.
"В заявлении в полицию максимально подробно укажите все обстоятельства, подтверждающие вашу непричастность: детализацию СМС, факты взлома устройств, сканы писем от "Госуслуг". Любая информация поможет доказать, что вы не имели отношения к оформлению кредита", — пояснила эксперт.
Сначала сообщите в банк или МФО, запросите внутреннее расследование. Затем напишите заявление в полицию, приложив копию обращения в финансовую организацию. Полученный талон-уведомление передайте в банк. Он обязан ответить за 15 дней. Если последует отказ — обращайтесь в суд: только он может признать договор недействительным. Других инстанций для этого нет, заключила Яковлева.
 
Анастасия Яковлева
 
 
