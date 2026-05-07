Золотой дубль близко! "Быки" убрали "Динамо" и лишат "Спартак" Кубка России

Московское "Динамо" не смогло остановить "Краснодар " в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча завершилась в серии пенальти триумфом хозяев, которые в этом месяце могут установить особенное достижение, взяв два из двух возможных трофеев.

Гостей из Москвы ожидала взбучка

Несмотря на то что предыдущий сезон-2024/25 стал для "Краснодара" историческим (впервые "быкам" удалось взять золото РПЛ), именно сезон нынешний претендует на звание лучшего для детища Сергея Галицкого. Мало того что за два тура до конца чемпионата России южане лидируют (отрыв от петербургского "Зенита" — всего одно очко), так еще в Кубке страны дела складываются как нельзя лучше. После нулей в Москве "Краснодар" принимал "Динамо" дома, на кону — путевка в "Лужники" на суперфинал второго по значимости турнира в отечественном футболе. Ждали крутого перформанса от хозяев и уверенной виктории.

Отметим, что в последний раз один клуб становился победителем чемпионата и Кубка страны в 2024 году — как и в коронавирусном 2020-м, доминирование "Зенита" на внутренней арене достигало апогея . Этой весной мы можем стать свидетелями рождения нового гегемона нашего футбола.

Но ноль голов за 180 минут...

На 17-й минуте "Краснодар" после нескольких неплохих подходов москвичей огрызнулся. И попал в перекладину! А потом еще и на угловом заставил защитников понервничать;

Минутой позже Жоау Батчи с нескольких метров промазал по воротам… Но там был офсайд, так что даже при точном выстреле судья гол отменил бы;

И пока Джон Кордоба и Эдуард Сперцян пропадали на поле, хозяев вел в атаку Никита Кривцов;

Кордобу в самый последний момент накрыл Дмитрий Скопинцев на 42-й минуте — все больше и больше пространства оставляли "бело-голубые" сопернику в своей штрафной. Но, на счастье "Динамо", кубковое противостояние с "быками" так и оставалось с нулями на табло;

Хотя везло и "Краснодару" — какой же двойной сейв удался Станиславу Агкацеву в концовке тайма! Порой и "быки" чудят в обороне, не давая расслабиться голкиперу сборной России;

После перерыва яркая игра продолжилась. И снова пришлось вступать в игру Агкацеву, чтобы потащить из верхнего угла;

Кстати, незадолго до очередного спасения голкипера хозяев в штрафной толкнули в спину Константина Тюкавина, однако арбитр Артем Чистяков даже не пошел смотреть видеоповтор;

На исходе часа игры заварушка началась уже во владениях Лунева, и только положение "вне игры" спасло гостей от 11-метрового;

Чем ближе становился финальный свисток, тем сильнее взвинчивали темп "быки". Но не хватало заключительного удара футболистам Мурада Мусаева, которым точно не хотелось серии пенальти.

Чудовищный навал пережили "бело-голубые" в последнюю десятиминутку! Как же пытались избежать "быки" футбольной лотереи.

Не избежали, еще и Агкацева чуть не потеряли

Станислав на последних секундах пошел на выход и, отбив мяч, рухнул на газон, держась то за руку, то за голову... Однако все-таки поднялся один из лидеров чемпионов, чтобы принять дуэль с экс-голкипером сборной Луневым в серии пенальти.

Без промахов и без шансов для вратарей били игроки, причем безупречно исполнил свою попытку Кордоба, не лучший пенальтист в составе "Краснодара"... А вот от кого не ожидали осечки, так от Тюкавина, с чьим ударом справился Агкацев. Казалось бы, победа. Но Дуглас Аугусто попал в перекладину.

Дальше — до промаха! И Агкацев в стиле Игоря Акинфеева ногой парировал удар по центру от Хуана Касереса. А вот Кевин Ленини не промахнулся — бестрофейная серия "Динамо", начавшаяся в 1995 году, в этом сезоне не прервется.

Забавно, что через четыре дня в рамках 29-го тура РПЛ клубы зарубятся снова. Правда, уже в столице, где команда Ролана Гусева попробует взять реванш и поставить подножку "быкам" на пути к золотому дублю.

Суперфинал — супербой со "Спартаком"!

Уже 24 мая на главной арене страны "Краснодар" встретится с "красно-белыми", которые накануне одолели в Тушине принципиального оппонента — ЦСКА. Армейцы, несмотря на отставку Фабио Челестини и катастрофические проблемы с составом, смогли дать бой спартаковцам и уверенно забрать второй тайм. Правда, для победы нужны голы… В составе "красно-синих" вчера так никто и не пробил Александра Максименко, в то время как его коллега по вратарскому цеху Владислав Тороп не справился с одним ударом. Но каким! Чудо-гол положил Руслан Литвинов, издали жахнув в девятку.