Центр культурного развития "Майский" открыли в Костроме накануне Дня Победы

КОСТРОМА, 7 мая – РИА Новости. Центр культурного развития "Майский" открылся в Костроме в преддверии Дня Победы, сообщила администрация Костромской области.

"В преддверии Дня Победы в Костроме открылся новый центр культурного развития "Майский". Социальный объект стал первым крупным учреждением культуры в активно развивающемся микрорайоне Давыдовский областного центра", - говорится в сообщении.

Трехэтажное здание общей площадью более трех тысяч квадратных метров возведено в парке Победы в рамках президентского национального проекта "Семья". Федеральные средства на реализацию проекта удалось привлечь при непосредственном содействии главы региона Сергея Ситникова, отмечают в обладминистрации.

"Очень хочу, чтобы тот центр, который сегодня открылся, был местом сбора людей. Я еще раз от всей души поздравляю вас с праздником, слова благодарности всем, кто потрудился над этим объектом, всем, кто создал условия для костромичей, для нас с вами", - подчеркнул Ситников.

Центр "Майский" оснащен по самым современным стандартам, говорится в сообщении. В нем расположен концертный зал на 300 мест, комплекс помещений для проведения массовых мероприятий. Сюда переедут более 30 клубных формирований культурного центра "Возрождение" - это более 500 участников, откроются новые объединения.

"Сергей Константинович Ситников поддержал инициативу партии "Единая Россия" о строительстве культурного центра. Это не просто современное красивое здание, это место, где будут раскрываться таланты ребят, где будут выступать и репетировать творческие профессиональные коллективы, где будут собираться костромичи. Это настоящий праздник для всех земляков", - поздравил костромичей председатель Костромской областной думы, секретарь регионального отделения "Единой России" Алексей Анохин.