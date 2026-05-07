Королев высадил сирень на воинском захоронении в Твери - РИА Новости, 07.05.2026
Тверская область
 
16:28 07.05.2026
Королев высадил сирень на воинском захоронении в Твери

Виталий Королев присоединился к акции "Сад памяти" в Твери

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев высадил сирень на воинском захоронении в Твери
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев вместе с ветеранами, участниками специальной военной операции, школьниками и волонтерами присоединился к Международной акции "Сад памяти", он поучаствовал в озеленении братской могилы советских воинов в микрорайоне "Мигалово" Твери, сообщает пресс-служба регправительства.
Королев посадил у памятной площадки сирень венгерскую – такой же вид был высажен в предыдущие годы на Смоленском захоронении в Твери. Главе региона помогали юнармейцы.
Во время работы на мемориале Королев пообщался с жителем блокадного Ленинграда, председателем городской организации "Блокадники Ленинграда" Аркадием Скачковым, участником СВО Дмитрием Поморовым. Помимо этого, глава региона рассказал школьникам о вкладе Калининской области в Победу и значении Ржевской битвы.
"Сегодня я посадил первое дерево на территории Тверской области, и хочу сказать, что это замечательное чувство. В рамках акции "Сад памяти" мы высаживаем деревья, которые символизируют нашу память о воинах, положивших свои жизни в Великую Отечественную войну. Обменялись с Аркадием Борисовичем и Дмитрием Викторовичем мнениями о том, что такие акции очень важны для патриотического воспитания молодого поколения", – приводит пресс-служба регправительства слова Королева.
Вместе с активистами, жителями Твери, глава Верхневолжья почтил память защитников страны, павших в борьбе с фашистами, и возложил цветы к мемориалу у братского захоронения.
Всего с 2020 года в рамках акции "Сад памяти" в регионе высажено более 27 миллионов деревьев. В этом году планируется посадить еще свыше 600 тысяч молодых деревьев.
В пресс-службе регправительства отметили, что воинское захоронение в "Мигалово" является одним из самых крупных в Твери. В братской могиле у мемориального комплекса "Звезда" покоятся более 600 защитников Отечества. Над объектом взяли шефство школьники – ребята ухаживают за территорией, проводят здесь линейки, участвуют в торжественных митингах.
Мемориал был обновлен к 80-летию Великой Победы. Всего же за последние три года в регионе благоустроено 150 памятных мест. В 2026 году приведение в порядок памятных площадок Тверской области активизировано решением Королева – расширен список объектов ремонта и благоустройства.
 
Тверская областьТверьВиталий КоролевДень Победы
 
 
