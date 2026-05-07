Киркоров выиграл в суде по делу о земельном споре в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Филипп Киркоров выиграл в суде по делу о лишении прав на свои земельные участки и сносе имущества в Подмосковье.
- Красногорский городской суд отказал предпринимателю Глебу Рыськову в иске к Филиппу Киркорову.
- Московский областной суд оставил апелляционную жалобу предпринимателя без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров сообщил РИА Новости, что окончательно выиграл в суде по делу о лишении прав на свои земельные участки и сносе имущества в Подмосковье.
В феврале Красногорский городской суд отказал предпринимателю Глебу Рыськову в иске к Филиппу Киркорову, в котором он просил снять с кадастрового учета часть земли певца и снести объекты, расположенные на береговой полосе в Подмосковье.
"К сожалению, существуют люди, которые пытаются нажиться на знаменитостях. У них, как правило, поданы сотни исков на совершенно разных медийных лиц и по разным случаям. Часто они приходят на первые заседания и как только понимают, что их уловка в суде не проходит, тут же испаряются. Иногда имеет место шантаж. Требуют: "Заплатите деньги, а мы заберем свой иск". У меня с такими людьми разговор короткий: "Встретимся в суде!". Как показывает практика, суды эти выигрышные, потому что у народного артиста Филиппа Киркорова с законом нет проблем", - прокомментировал артист.
После решения суда предприниматель подал апелляционную жалобу. В начале мая Московский областной суд рассмотрел ее и по итогам рассмотрения дела оставил ее без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений.
"Я благодарен суду за объективное, полное и всестороннее рассмотрение дела. Отдельная благодарность моей команде, они лучшие профессионалы, благодаря которым я смог отстоять свои права и добиться справедливости", - добавил Киркоров.
Киркорова оштрафовали за курение в барнаульском аэропорту
30 марта, 19:56