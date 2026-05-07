"Хезболла" уничтожила позицию системы ПВО "Железный купол" у границы Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Хезболла» уничтожила позицию израильской системы ПВО «Железный купол» у пограничного поста Джаль аль-Аллям на границе с Ливаном.
- С начала четверга движение сообщило о десяти боевых операциях против израильской армии.
БЕЙРУТ, 7 мая - РИА Новости. Бойцы "Хезболлах" уничтожили позицию израильской системы ПВО "Железный купол" у пограничного поста Джаль аль-Аллям на границе с Ливаном, сообщила пресс-служба движения.
"Бойцы исламского сопротивления в 14.45 (время совпадает с московским - ред.) нанесли удар дроном-камикадзе по недавно развернутой платформе "Железного купола" возле позиции Джаль аль-Аллям, что привело к ее уничтожению", - говорится в заявлении пресс-службы.
С начала четверга движение сообщило уже о десяти боевых операциях против израильской армии. По данным пресс-службы, атакам подверглись позиции и места сосредоточения живой силы Израиля вдоль южноливанской границы.