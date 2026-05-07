Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" уничтожила позицию системы ПВО "Железный купол" у границы Ливана - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 07.05.2026 (обновлено: 21:05 07.05.2026)
"Хезболла" уничтожила позицию системы ПВО "Железный купол" у границы Ливана

"Хезболла": бойцы сопротивления уничтожили позицию системы ПВО "Железный купол"

© AP Photo / Hassan AmmarБойцы "Хезболлы"
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Hassan Ammar
Бойцы "Хезболлы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Хезболла» уничтожила позицию израильской системы ПВО «Железный купол» у пограничного поста Джаль аль-Аллям на границе с Ливаном.
  • С начала четверга движение сообщило о десяти боевых операциях против израильской армии.
БЕЙРУТ, 7 мая - РИА Новости. Бойцы "Хезболлах" уничтожили позицию израильской системы ПВО "Железный купол" у пограничного поста Джаль аль-Аллям на границе с Ливаном, сообщила пресс-служба движения.
"Бойцы исламского сопротивления в 14.45 (время совпадает с московским - ред.) нанесли удар дроном-камикадзе по недавно развернутой платформе "Железного купола" возле позиции Джаль аль-Аллям, что привело к ее уничтожению", - говорится в заявлении пресс-службы.
С начала четверга движение сообщило уже о десяти боевых операциях против израильской армии. По данным пресс-службы, атакам подверглись позиции и места сосредоточения живой силы Израиля вдоль южноливанской границы.
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Израиль заявил об атаке на командира спецназа "Хезболлы" в Бейруте
6 мая, 20:29
 
В миреЛиванИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала