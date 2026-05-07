Рейтинг@Mail.ru
Хантавирус нашли у второго эвакуированного в Нидерланды пассажира лайнера - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 07.05.2026 (обновлено: 19:01 07.05.2026)
Хантавирус нашли у второго эвакуированного в Нидерланды пассажира лайнера

Хантавирус подтвержден у второго эвакуированного в Нидерланды пассажира лайнера

© REUTERS / Dado RuvicПоложительный тест на хантавирус
Положительный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Положительный тест на хантавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У второго эвакуированного в Нидерланды пассажира с круизного лайнера MV Hondius подтвердили хантавирус.
  • Медучреждение оказывает пациенту всю необходимую поддержку и уход.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Еще один пассажир, эвакуированный в Нидерланды с круизного лайнера MV Hondius, оказался заражен хантавирусом, сообщила больница при университете города Лейден (LUMC).
"Подтверждено, что у госпитализированного пациента обнаружен хантавирус", - говорится в сообщении на сайте больницы.
Медицинские работники в защитной экипировке эвакуируют пациентов с круизного лайнера MV Hondius - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
ВОЗ рассказала о высокой смертности предыдущих эпидемий хантавируса
Вчера, 17:16
Отмечается, что медучреждение оказывает пациенту всю необходимую поддержку и уход.
Ранее больница Radboudumc в нидерландском городе Неймеген подтвердила хантавирус у одного из эвакуированных ранее пассажиров лайнера MV Hondius.
В Нидерланды были эвакуированы медицинскими бортами трое зараженных пассажиров лайнера MV Hondius. Речь идет о гражданах Нидерландов, Германии и Великобритании.
В ВОЗ сообщали, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР.
Автомобили скорой помощи в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Аргентине зафиксировали рекордную за десятилетие вспышку хантавируса
Вчера, 10:23
 
Здоровье - ОбществоНидерландыНеймегенГерманияВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала