Хантавирус нашли у второго эвакуированного в Нидерланды пассажира лайнера

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Еще один пассажир, эвакуированный в Нидерланды с круизного лайнера MV Hondius, оказался заражен хантавирусом, сообщила больница при университете города Лейден (LUMC).

"Подтверждено, что у госпитализированного пациента обнаружен хантавирус", - говорится в сообщении на сайте больницы.

Отмечается, что медучреждение оказывает пациенту всю необходимую поддержку и уход.

Ранее больница Radboudumc в нидерландском городе Неймеген подтвердила хантавирус у одного из эвакуированных ранее пассажиров лайнера MV Hondius.

Великобритании. Нидерланды были эвакуированы медицинскими бортами трое зараженных пассажиров лайнера MV Hondius. Речь идет о гражданах Нидерландов, Германии