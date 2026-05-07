Хантавирус нашли у второго эвакуированного в Нидерланды пассажира лайнера

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Еще один пассажир, эвакуированный в Нидерланды с круизного лайнера MV Hondius, оказался заражен хантавирусом, сообщила больница при университете города Лейден (LUMC).
"Подтверждено, что у госпитализированного пациента обнаружен хантавирус", - говорится в сообщении на сайте больницы.
Отмечается, что медучреждение оказывает пациенту всю необходимую поддержку и уход.
Ранее больница Radboudumc в нидерландском городе Неймеген подтвердила хантавирус у одного из эвакуированных ранее пассажиров лайнера MV Hondius.
В Нидерланды были эвакуированы медицинскими бортами трое зараженных пассажиров лайнера MV Hondius. Речь идет о гражданах Нидерландов, Германии и Великобритании.
В ВОЗ сообщали, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР.