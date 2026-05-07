Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ не увидела риска распространения хантавируса на Канарских островах - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 07.05.2026
ВОЗ не увидела риска распространения хантавируса на Канарских островах

Гебрейесус заявил об отсутствии риска распространения хантавируса на Канарах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ВОЗ Геьрейесус заявил, что риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера, где обнаружен хантавирус, нет.
  • На лайнере провели санобработку, пассажиры будут находиться в изоляции.
ЖЕНЕВА, 7 мая - РИА Новости. Риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера, где обнаружен хантавирус, нет, пассажиры будут находиться в изоляции, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«
"Риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера, где обнаружен хантавирус, нет, пассажиры будут находиться в изоляции", - сказал он на брифинге в Женеве.
Он сообщил, что лично направил письмо властям Испании с просьбой оказать содействие в ситуации с лайнером.
В ВОЗ также уточнили, что на лайнере проведена санобработка, а пассажиры остаются в своих каютах.
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России
6 мая, 13:54
 
Канарские островаЖенева (город)ИспанияТедрос Адханом ГебрейесусВОЗВ миреХантавирус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала