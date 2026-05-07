ВОЗ не увидела риска распространения хантавируса на Канарских островах

ЖЕНЕВА, 7 мая - РИА Новости. Риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера, где обнаружен хантавирус, нет, пассажиры будут находиться в изоляции, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера, где обнаружен хантавирус, нет, пассажиры будут находиться в изоляции", - сказал он на брифинге в Женеве.
Он сообщил, что лично направил письмо властям Испании с просьбой оказать содействие в ситуации с лайнером.
В ВОЗ также уточнили, что на лайнере проведена санобработка, а пассажиры остаются в своих каютах.