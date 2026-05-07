Пассажиров лайнера с хантавирусом начнут эвакуировать 11 мая

МАДРИД, 7 мая - РИА Новости. Пассажиров лайнера MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, предположительно, начнут эвакуировать с понедельника, 11 мая, сообщило новостное агентство Europa Press.
"Пассажиров судна MV Hondius, затронутого вспышкой хантавируса, предположительно начнут эвакуировать с понедельника, 11 мая", - написало агентство со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Испании.
По его данным, МВД Испании решило, что пассажиры будут оставаться на борту до прибытия самолетов, на которых их затем репатриируют в страны их происхождения.
Уточняется, что перевозкой 14 граждан Испании с Канарских островов в Мадрид займется испанское министерство обороны. Испанцев доставят в Центральный госпиталь обороны Гомес Улья. Другим странам Евросоюза предложат самостоятельно организовать репатриацию своих граждан. Если какая-либо страна ЕС не сможет сделать это, перевозку таких пассажиров возьмет на себя Еврокомиссия.
Отмечается, что по вопросу эвакуации пассажиров из третьих стран в этот четверг пройдет отдельное совещание с министерством иностранных дел Испании.
Испанский минздрав ранее сообщил, что судно MV Hondius должно прибыть в остров Тенерифе Канарского архипелага после эвакуации людей с симптомами хантавируса в Кабо-Верде. Власти Испании заявляли, что все остающиеся на борту пассажиры и члены экипажа не имеют симптомов заболевания.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.