Краткий пересказ от РИА ИИ Пассажиров лайнера MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, предположительно, начнут эвакуировать с понедельника, 11 мая.

Испанией будет организована перевозка 14 граждан страны с Канарских островов в Мадрид, других граждан Евросоюза их государства должны будут репатриировать самостоятельно, а граждан третьих стран будут обсуждать отдельно.

МАДРИД, 7 мая - РИА Новости. Пассажиров лайнера MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, предположительно, начнут эвакуировать с понедельника, 11 мая, сообщило новостное агентство Пассажиров лайнера MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, предположительно, начнут эвакуировать с понедельника, 11 мая, сообщило новостное агентство Europa Press

"Пассажиров судна MV Hondius, затронутого вспышкой хантавируса, предположительно начнут эвакуировать с понедельника, 11 мая", - написало агентство со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Испании.

По его данным, МВД Испании решило, что пассажиры будут оставаться на борту до прибытия самолетов, на которых их затем репатриируют в страны их происхождения.

Канарских островов в Уточняется, что перевозкой 14 граждан Испании Мадрид займется испанское министерство обороны. Испанцев доставят в Центральный госпиталь обороны Гомес Улья. Другим странам Евросоюза предложат самостоятельно организовать репатриацию своих граждан. Если какая-либо страна ЕС не сможет сделать это, перевозку таких пассажиров возьмет на себя Еврокомиссия.

Отмечается, что по вопросу эвакуации пассажиров из третьих стран в этот четверг пройдет отдельное совещание с министерством иностранных дел Испании.

Испанский минздрав ранее сообщил, что судно MV Hondius должно прибыть в остров Тенерифе Канарского архипелага после эвакуации людей с симптомами хантавируса в Кабо-Верде . Власти Испании заявляли, что все остающиеся на борту пассажиры и члены экипажа не имеют симптомов заболевания.

ВОЗ ранее сообщили, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР , еще для двоих требуется медицинская эвакуация.