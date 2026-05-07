Рейтинг@Mail.ru
Пассажиров лайнера с хантавирусом начнут эвакуировать 11 мая - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 07.05.2026 (обновлено: 15:28 07.05.2026)
Пассажиров лайнера с хантавирусом начнут эвакуировать 11 мая

Europa Press: пассажиров лайнера с хантавирусом начнут эвакуировать 11 мая

© REUTERS / StringerКруизный лайнер MV Hondius в порту Кабо-Верде
Круизный лайнер MV Hondius в порту Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© REUTERS / Stringer
Круизный лайнер MV Hondius в порту Кабо-Верде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажиров лайнера MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, предположительно, начнут эвакуировать с понедельника, 11 мая.
  • Испанией будет организована перевозка 14 граждан страны с Канарских островов в Мадрид, других граждан Евросоюза их государства должны будут репатриировать самостоятельно, а граждан третьих стран будут обсуждать отдельно.
МАДРИД, 7 мая - РИА Новости. Пассажиров лайнера MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, предположительно, начнут эвакуировать с понедельника, 11 мая, сообщило новостное агентство Europa Press.
"Пассажиров судна MV Hondius, затронутого вспышкой хантавируса, предположительно начнут эвакуировать с понедельника, 11 мая", - написало агентство со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел Испании.
Научный сотрудник готовит образцы инактивированного материала в рамках исследования хантавируса - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Хантавирус Андес не представляет угрозы для россиян, считает эксперт
Вчера, 14:09
По его данным, МВД Испании решило, что пассажиры будут оставаться на борту до прибытия самолетов, на которых их затем репатриируют в страны их происхождения.
Уточняется, что перевозкой 14 граждан Испании с Канарских островов в Мадрид займется испанское министерство обороны. Испанцев доставят в Центральный госпиталь обороны Гомес Улья. Другим странам Евросоюза предложат самостоятельно организовать репатриацию своих граждан. Если какая-либо страна ЕС не сможет сделать это, перевозку таких пассажиров возьмет на себя Еврокомиссия.
Отмечается, что по вопросу эвакуации пассажиров из третьих стран в этот четверг пройдет отдельное совещание с министерством иностранных дел Испании.
Испанский минздрав ранее сообщил, что судно MV Hondius должно прибыть в остров Тенерифе Канарского архипелага после эвакуации людей с симптомами хантавируса в Кабо-Верде. Власти Испании заявляли, что все остающиеся на борту пассажиры и члены экипажа не имеют симптомов заболевания.
В ВОЗ ранее сообщили, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих требуется медицинская эвакуация.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
Автомобили скорой помощи в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В Аргентине зафиксировали рекордную за десятилетие вспышку хантавируса
Вчера, 10:23
 
В миреИспанияКанарские островаЕвросоюзВОЗМадридХантавирус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала