На Тенерифе боятся повторения ситуации с COVID из-за хантавируса

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Решение Мадрида принять на Тенерифе круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса среди пассажиров на борту вызвало протесты местного населения, которое опасается повторения сценария с пандемией COVID-19, сообщает газета Решение Мадрида принять на Тенерифе круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса среди пассажиров на борту вызвало протесты местного населения, которое опасается повторения сценария с пандемией COVID-19, сообщает газета Independent , поговорившая с жителями острова.

"Я подумал: "Почему мы?" Неопределенность ситуации пугает всех. Это вызывает воспоминания о пандемии COVID-19. Тогда в больнице мы пережили ужасное время", - рассказал изданию медбрат местной реанимации Давид Эрнандес.

Он также подчеркнул, что население острова с начала пандемии выросло примерно на миллион человек, а в отделении интенсивной терапии "по-прежнему 24 койки".

"Я человек и понимаю, что все мы могли оказаться на этом круизном лайнере, но должны же быть какие-то протоколы... Это просто сумасшествие", - объяснил он свою позицию.

Бывшая учительница Франческа Борхес в свою очередь заявила газете, что Канарские острова исторически вынуждены брать на себя ответственность за проблемы Европы , напомнив, что похожий случай с итальянским судном привел к эпидемии холеры на острове в конце XIX века.

Ранее глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что не согласен с решением правительства Испании направить к архипелагу круизное судно MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, поскольку, по его словам, у региона нет медицинских и эпидемиологических данных.

ВОЗ ранее сообщили, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР , еще для двоих требуется медицинская эвакуация.