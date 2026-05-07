На Тенерифе боятся повторения ситуации с COVID из-за хантавируса - РИА Новости, 07.05.2026
14:34 07.05.2026 (обновлено: 15:24 07.05.2026)
© REUTERS / StringerКруизный лайнер MV Hondius в порту Кабо-Верде
Круизный лайнер MV Hondius в порту Кабо-Верде. Архивное фото
  • Решение Мадрида принять на Тенерифе круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса среди пассажиров вызвало протесты местного населения.
  • Местные жители опасаются, что инцидент нанесет удар по главному источнику дохода архипелага — туристической отрасли.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Решение Мадрида принять на Тенерифе круизный лайнер MV Hondius со вспышкой хантавируса среди пассажиров на борту вызвало протесты местного населения, которое опасается повторения сценария с пандемией COVID-19, сообщает газета Independent, поговорившая с жителями острова.
"Я подумал: "Почему мы?" Неопределенность ситуации пугает всех. Это вызывает воспоминания о пандемии COVID-19. Тогда в больнице мы пережили ужасное время", - рассказал изданию медбрат местной реанимации Давид Эрнандес.
Он также подчеркнул, что население острова с начала пандемии выросло примерно на миллион человек, а в отделении интенсивной терапии "по-прежнему 24 койки".
"Я человек и понимаю, что все мы могли оказаться на этом круизном лайнере, но должны же быть какие-то протоколы... Это просто сумасшествие", - объяснил он свою позицию.
Бывшая учительница Франческа Борхес в свою очередь заявила газете, что Канарские острова исторически вынуждены брать на себя ответственность за проблемы Европы, напомнив, что похожий случай с итальянским судном привел к эпидемии холеры на острове в конце XIX века.
Ранее глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что не согласен с решением правительства Испании направить к архипелагу круизное судно MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, поскольку, по его словам, у региона нет медицинских и эпидемиологических данных.
Independent подчеркивает, что местные жители опасаются, что инцидент нанесет удар по главному источнику дохода архипелага - туристической отрасти.
В ВОЗ ранее сообщили, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих требуется медицинская эвакуация.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
