Хантавирус Андес не представляет угрозы для россиян, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Хантавирус Андес не представляет угрозы для россиян, так как его носители живут далеко, сообщилдиректор "Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Он уточнил, что большинство хантавирусов Евразии относительно безобидны для человека и вызывают, как правило, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Хантавирус Андес для россиян не представляет угрозы, его носители живут далеко, сообщил РИА Новости директор "Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора Александр Семенов.

"Для россиян этот вирус (Андес - ред.) не опасен, потому что слишком далеко от нас живут его носители, и заражение - это исключительно экзотический сценарий. Для этого надо поехать туда и проконтактировать там с возбудителем", - сказал Семенов.

Эксперт уточнил, что большинство хантавирусов Евразии относительно безобидны для человека и вызывают, как правило, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Заболевание хорошо изучено и связано с контактом с грызунами. Если человек практически здоров, не имеет хронических заболеваний, то в целом заболевание протекает доброкачественно.

"Другое дело – хантавирусы Северной и Южной Америки . Особенно агрессивными и опасными возбудителями хантавирусных инфекций являются хантавирусы грызунов, которые живут на территориях крайнего юга Америки – это Аргентина Чили , где есть обширные степные просторы. Эти грызуны переносят другой вирус, не такой, как у нас, – вирус Андес", - уточнил он.

Семенов отметил, что вирус Андес вызывает геморрагическую лихорадку с кардиопульмональным синдромом, который поражает сердце и легкие. Эта инфекция может быть очень опасной – во время вспышек летальность может достигать 35%.

Нидерландская авиакомпания KLM в среду сообщила, что 25 апреля в Йоханнесбурге сняла с рейса пассажирку, которая ранее был на круизном лайнере MV Hondius и позднее скончалась от хантавируса в ЮАР . В четверг стало известно, что стюардессу KLM госпитализировали в Амстердаме после контакта с женщиной, скончавшейся от хантавируса.