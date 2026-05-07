14:09 07.05.2026
Хантавирус Андес не представляет угрозы для россиян, считает эксперт

© AP Photo / Susan Montoya Bryan — Научный сотрудник готовит образцы инактивированного материала в рамках исследования хантавируса
Научный сотрудник готовит образцы инактивированного материала в рамках исследования хантавируса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантавирус Андес не представляет угрозы для россиян, так как его носители живут далеко, сообщилдиректор "Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора Александр Семенов.
  • Он уточнил, что большинство хантавирусов Евразии относительно безобидны для человека и вызывают, как правило, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Хантавирус Андес для россиян не представляет угрозы, его носители живут далеко, сообщил РИА Новости директор "Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора Александр Семенов.
"Для россиян этот вирус (Андес - ред.) не опасен, потому что слишком далеко от нас живут его носители, и заражение - это исключительно экзотический сценарий. Для этого надо поехать туда и проконтактировать там с возбудителем", - сказал Семенов.
Эксперт уточнил, что большинство хантавирусов Евразии относительно безобидны для человека и вызывают, как правило, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Заболевание хорошо изучено и связано с контактом с грызунами. Если человек практически здоров, не имеет хронических заболеваний, то в целом заболевание протекает доброкачественно.
"Другое дело – хантавирусы Северной и Южной Америки. Особенно агрессивными и опасными возбудителями хантавирусных инфекций являются хантавирусы грызунов, которые живут на территориях крайнего юга Америки – это Аргентина, Чили, где есть обширные степные просторы. Эти грызуны переносят другой вирус, не такой, как у нас, – вирус Андес", - уточнил он.
Семенов отметил, что вирус Андес вызывает геморрагическую лихорадку с кардиопульмональным синдромом, который поражает сердце и легкие. Эта инфекция может быть очень опасной – во время вспышек летальность может достигать 35%.
Нидерландская авиакомпания KLM в среду сообщила, что 25 апреля в Йоханнесбурге сняла с рейса пассажирку, которая ранее был на круизном лайнере MV Hondius и позднее скончалась от хантавируса в ЮАР. В четверг стало известно, что стюардессу KLM госпитализировали в Амстердаме после контакта с женщиной, скончавшейся от хантавируса.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
