Сын главы ХАМАС в секторе Газа погиб в результате израильского удара
14:32 07.05.2026
Сын главы ХАМАС в секторе Газа погиб в результате израильского удара

В результате удара ЦАХАЛ погиб сын главы ХАМАС Халиля аль-Хейи Аззам

Бойцы движения ХАМАС . Архивное фото
КАИР, 7 мая - РИА Новости. Сын главы ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи Аззам погиб в результате израильского удара по территории анклава, заявили в палестинском движении.
Как передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, Аззам аль-Хейя скончался от ранений, полученных при ударе израильских ВВС по району Ад-Дарадж в городе Газа в среду.
"Трусливое преступление, в ходе которого погиб Аззам аль-Хейя, сын главы движения в секторе Газа и переговорной группы Халиля аль-Хейи, свидетельствует о продолжении Израилем политики, направленной против мирных граждан и членов семей палестинского руководства", - говорится из заявлении.
В ХАМАС также отметили, что Израиль подобными действиями стремится оказать давление на движение после неудачных попыток навязать свои условия в переговорном процессе по прекращению войны в Газе.
В сентябре 2025 года ВВС Израиля атаковали дом в катарской столице Дохе, где находились представители политбюро движения. Как сообщало движение, жертвами стали пять человек, включая одного из сыновей аль-Хейи Хаммама.
За период конфликта между движением ХАМАС и Израилем, начиная с 7 октября 2023 года, погибли свыше 70 тысяч палестинцев, более 170 тысяч - ранены. По данным израильской стороны, по меньшей мере 1,2 тысячи граждан еврейского государства стали жертвами войны. По оценкам региональных и международных структур, восстановление фактически полностью разрушенного анклава займет около десяти лет и потребует порядка 70 миллиардов долларов.
