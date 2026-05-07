Рейтинг@Mail.ru
Арестованному адвокату Карабанову предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 07.05.2026 (обновлено: 10:06 07.05.2026)
Арестованному адвокату Карабанову предъявили обвинение в мошенничестве

СК: арестованному адвокату Карабанову предъявили обвинение в мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАлександр Карабанов
Александр Карабанов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Александр Карабанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокату Александру Карабанову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
  • В отношении Александра Карабанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Арестованному адвокату Александру Карабанову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты города Москвы Александра Карабанова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)... По ходатайству следствия судом в отношении Александра Карабанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Суд увеличил срок заключения экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву
6 мая, 17:08
 
ПроисшествияМоскваРоссияАлександр КарабановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала