Арестованному адвокату Карабанову предъявили обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Арестованному адвокату Александру Карабанову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты города Москвы Александра Карабанова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)... По ходатайству следствия судом в отношении Александра Карабанова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.