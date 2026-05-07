Власти Швеции освободили российского капитана танкера Sea Owl I

- Власти Швеции освободили из-под стражи капитана танкера Sea Owl I, гражданина России.
- Капитан был задержан 12 марта по подозрению в использовании поддельных документов.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Швеции освободили из-под стражи задержанного в марте гражданина России, капитана танкера Sea Owl I, сообщает Sveriges Radio.
"Прокурор принял решение снять арест с капитана танкера Sea Owl I, который был задержан береговой охраной 12 марта", - говорится в сообщении радиостанции.
Береговая охрана Швеции 12 марта перехватила шедший под коморским флагом танкер Sea Owl I в связи с подозрениями в использовании ложного флага. На следующий день прокуратура Швеции приняла решение о задержании капитана, гражданина РФ. Предварительное расследование касалось подозрений в якобы использовании поддельных документов.