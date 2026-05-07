Рейтинг@Mail.ru
Власти Швеции освободили российского капитана танкера Sea Owl I - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 07.05.2026
Власти Швеции освободили российского капитана танкера Sea Owl I

Sveriges Radio: в Швеции освободили российского капитана танкера Sea Owl I

© AP Photo / Swedish Coast GuardЗадержание шведской береговой охраной танкера Sea Owl I
Задержание шведской береговой охраной танкера Sea Owl I - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Swedish Coast Guard
Задержание шведской береговой охраной танкера Sea Owl I
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Швеции освободили из-под стражи капитана танкера Sea Owl I, гражданина России.
  • Капитан был задержан 12 марта по подозрению в использовании поддельных документов.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти Швеции освободили из-под стражи задержанного в марте гражданина России, капитана танкера Sea Owl I, сообщает Sveriges Radio.
"Прокурор принял решение снять арест с капитана танкера Sea Owl I, который был задержан береговой охраной 12 марта", - говорится в сообщении радиостанции.
Береговая охрана Швеции 12 марта перехватила шедший под коморским флагом танкер Sea Owl I в связи с подозрениями в использовании ложного флага. На следующий день прокуратура Швеции приняла решение о задержании капитана, гражданина РФ. Предварительное расследование касалось подозрений в якобы использовании поддельных документов.
Запуск американской ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
США нанесли удар по иранскому танкеру в районе Оманского залива
6 мая, 20:08
 
В миреШвецияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала