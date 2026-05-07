На Камчатке новорожденный заразился ВИЧ из-за ненадлежащей медпомощи - РИА Новости, 07.05.2026
14:38 07.05.2026
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Камчатке новорожденный ребенок заразился ВИЧ-инфекцией из-за ненадлежащей медпомощи.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека.
  • Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, уже проведена судебно-медицинская экспертиза.
П.- КАМЧАТСКИЙ, 7 мая – РИА Новости. Новорожденный ребенок на Камчатке заразился ВИЧ-инфекцией из-за ненадлежащей медпомощи в родильном доме и отделении патологии краевой детской больницы, сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Глава СК РФ Александр Бастрыкин требовал представить доклад по делу.
"По версии следствия, заражение малолетнего ребенка вирусом иммунодефицита человека стало возможным в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи и допущенных грубых нарушений со стороны медицинских работников родильного дома и отделения патологии краевой детской больницы", – говорится в сообщении.
На данный момент по делу провели судебно-медицинскую экспертизу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
