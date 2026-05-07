На Камчатке новорожденный заразился ВИЧ из-за ненадлежащей медпомощи

П.- КАМЧАТСКИЙ, 7 мая – РИА Новости. Новорожденный ребенок на Камчатке заразился ВИЧ-инфекцией из-за ненадлежащей медпомощи в родильном доме и отделении патологии краевой детской больницы, сообщило СУСК России по региону в своем Telegram-канале.