21:17 07.05.2026
В Калмыкии мужчина ударил священника ножом

В Элисте мужчина ударил священника ножом, нападавший задержан

Сотрудник полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина ударил священника ножом в церкви в Элисте.
  • Нападавший задержан на месте происшествия и доставлен в следственные органы.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Мужчина ударил священника ножом в церкви в Калмыкии, нападавший задержан, сообщает МВД республики.
"Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений работнику церкви в Элисте", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что мужчина нанес священнослужителю ножевое ранение. В ведомстве агентству уточнили, что инцидент произошел в церкви.
В сообщении отмечается, что подозреваемого задержали на месте происшествия и доставили в следственные органы.
