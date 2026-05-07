В Калмыкии мужчина ударил священника ножом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Мужчина ударил священника ножом в церкви в Калмыкии, нападавший задержан, сообщает МВД республики.
"Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений работнику церкви в Элисте", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что мужчина нанес священнослужителю ножевое ранение. В ведомстве агентству уточнили, что инцидент произошел в церкви.
В сообщении отмечается, что подозреваемого задержали на месте происшествия и доставили в следственные органы.