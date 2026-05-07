Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемому в поставках "Калашникову" некачественных деталей продлили арест - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 07.05.2026 (обновлено: 12:14 07.05.2026)
Обвиняемому в поставках "Калашникову" некачественных деталей продлили арест

Алексею Морохову продлили арест на пять месяцев

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Октябрьский районный суд Иваново продлил на пять месяцев срок пребывания в СИЗО Алексею Морохову, учредителю компании «Интертехника».
  • Морохов обвиняется в хищении денег АО «Концерн «Калашников» при исполнении гособоронзаказа.
  • Ущерб «Калашникову» оценивается в 37,8 миллиона рублей.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Октябрьский районный суд Иваново продлил на пять месяцев срок пребывания в СИЗО руководителю фирмы "Ивановские ковши" и учредителю компании "Интертехника" Алексею Морохову - одному из пяти фигурантов дела об афере с поставкой концерну "Калашников" некачественных деталей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Морохов обвиняется в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении гособоронзаказа, сообщили ранее в пресс-службе судов региона. По версии следствия, "Интертехника" поставила "Калашникову" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Обвиняемыми по делу проходят еще четыре человека, в том числе директор "Интертехники" и победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев и экс-директор "Интертехники" Юрий Чернышев, который также является потерпевшим по эпизоду о невыплате зарплаты. Дело поступило для рассмотрения в суд.
Александр Карабанов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Карабанов потребовал деньги от фигуранта дела о поставках для "Калашникова"
Вчера, 09:46
"Октябрьский районный суд Иваново в рамках поступившего уголовного дела продлил срок содержания под стражей учредителю ООО "Интертехника" Морохову на пять месяцев. В отношении других фигурантов уголовного дела действует иная (ранее избранная) мера пресечения", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что решается вопрос о принятии дела к производству.
В правоохранительных органах ранее сообщили РИА Новости, что в СИЗО находился только Морохов, Чернышеву избран запрет определенных действий, а еще трое фигурантов, включая Леденева, находятся под подпиской о невыезде.
Согласно материалам, которыми располагают РИА Новости, всем пятерым фигурантам предъявили обвинения в мошенничестве и контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей. Также Морохову вменяется полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев. Как сообщили ранее РИА Новости в правоохранительных органах, ущерб "Калашникову" оценивается в 37,8 миллиона рублей, а имущественный вред Чернышеву по эпизоду невыплаты зарплаты - около 1 миллиона рублей.
Владимир Лепин - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
ЕС ввел санкции против генерального конструктора концерна "Калашников"
23 апреля, 18:09
 
ИвановоКалашников (концерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала