Обвиняемому в поставках "Калашникову" некачественных деталей продлили арест

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Октябрьский районный суд Иваново продлил на пять месяцев срок пребывания в СИЗО руководителю фирмы "Ивановские ковши" и учредителю компании "Интертехника" Алексею Морохову - одному из пяти фигурантов дела об афере с поставкой концерну "Калашников" некачественных деталей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Морохов обвиняется в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении гособоронзаказа, сообщили ранее в пресс-службе судов региона. По версии следствия, "Интертехника" поставила "Калашникову" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, зная об их несоответствии техническим требованиям. Обвиняемыми по делу проходят еще четыре человека, в том числе директор "Интертехники" и победитель шоу "Танцы со звездами" Алексей Леденев и экс-директор "Интертехники" Юрий Чернышев, который также является потерпевшим по эпизоду о невыплате зарплаты. Дело поступило для рассмотрения в суд.

"Октябрьский районный суд Иваново в рамках поступившего уголовного дела продлил срок содержания под стражей учредителю ООО "Интертехника" Морохову на пять месяцев. В отношении других фигурантов уголовного дела действует иная (ранее избранная) мера пресечения", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что решается вопрос о принятии дела к производству.

В правоохранительных органах ранее сообщили РИА Новости, что в СИЗО находился только Морохов, Чернышеву избран запрет определенных действий, а еще трое фигурантов, включая Леденева, находятся под подпиской о невыезде.