Кафанов заявил, что Сафонов выглядел предпочтительнее Нойера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что Матвей Сафонов в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов выглядел очень достойно на фоне Мануэля Нойера.
- Вратарь сборной России и "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов отразил пять ударов по своим воротам в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии".
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Вратарь сборной России и французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов выглядел очень достойно на фоне голкипера немецкой "Баварии" Мануэля Нойера, заявил РИА Новости тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5). Сафонов вышел на поле в стартовом составе и отразил пять ударов по своим воротам.
"Полуфинал Лиги чемпионов смотрел с точки зрения противостояния Матвея с Мануэлем Нойером. И наш вратарь на фоне вратаря "Баварии" выглядел очень достойно и помог "ПСЖ" пройти такой большой клуб, он внес немалый вклад в победу парижан в двухматчевом противостоянии с учетом того, сколько раз он вступал в игру, сколько ударов было нанесено по его воротам. Теперь жду Матвея в основном составе в финале с "Арсеналом" и победы "ПСЖ" в Лиге чемпионов", - сказал Кафанов, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 пройдет 30 мая в Будапеште.
Райса признали лучшим футболистом недели в ЛЧ
Вчера, 16:29