Кафанов заявил, что Сафонов выглядел предпочтительнее Нойера

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Вратарь сборной России и французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов выглядел очень достойно на фоне голкипера немецкой "Баварии" Мануэля Нойера, заявил РИА Новости тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.