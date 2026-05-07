Кадыров назвал первое вступление Путина в должность точкой отсчета - РИА Новости, 07.05.2026
20:43 07.05.2026
Кадыров назвал первое вступление Путина в должность точкой отсчета

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал первую дату вступления Владимира Путина в должность президента России точкой отсчета для масштабных преобразований и укрепления российской государственности.
  • Кадыров отметил, что благодаря системной работе и эффективному взаимодействию с федеральным центром Чечня смогла восстановиться и выйти на траекторию устойчивого развития.
  • Глава Чечни подчеркнул важность сильного государственного курса, направленного на созидание, стабильность и развитие.
ГРОЗНЫЙ, 7 май — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал первую дату вступления Владимира Путина в должность президента РФ точкой отсчёта для масштабных преобразований и укрепления российской государственности.
"Сегодня в нашей стране отмечается особая памятная дата — исполнилось 26 лет со дня вступления Владимира Владимировича Путина в должность президента Российской Федерации. Этот день по праву занимает важное место в современной истории страны, став точкой отсчёта для масштабных преобразований и укрепления российской государственности", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что значимые изменения произошли и в Чечне. По словам Кадырова, благодаря системной работе и эффективному взаимодействию с федеральным центром регион смог не только восстановиться, но и выйти на траекторию устойчивого развития.
"Сегодняшняя дата — это не только повод подвести итоги, но и возможность отметить важность сильного государственного курса, направленного на созидание, стабильность и развитие", — написал он.
