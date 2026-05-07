"Флотилия Сумуда" обвинила израильских военных в сексуальном насилии - РИА Новости, 07.05.2026
23:53 07.05.2026
"Флотилия Сумуда" обвинила израильских военных в сексуальном насилии

© AP Photo / Str — Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу
Корабли, входящие в состав "Флотилия стойкости", направляются в Газу. Архивное фото
  • Объединение пропалестинских активистов "Глобальная флотилия Сумуда" обвинило израильских военных в сексуальном насилии над членами экипажа флотилии.
  • "Глобальная флотилия Сумуда" опубликовала предварительные свидетельства очевидцев, описывающие схему жестокого физического и сексуального насилия в отношении гражданских участников после перехвата флотилии в международных водах.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Объединение пропалестинских активистов "Глобальная флотилия Сумуда" обвинила израильских военных в сексуальном насилии над членами экипажа флотилии.
Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа отправилась из Барселоны 15 апреля. В ночь на четверг активисты заявили, что вооруженные израильские силы захватили суда недалеко от Крита, сломали на них двигатели и навигационные системы и отступили. Флотилия в субботу призвала евродепутатов вмешаться после исчезновения гражданина Испании и Швеции палестинского происхождения и гражданина Бразилии в результате перехвата судов флотилии израильскими силами.
"Глобальная флотилия Сумуда публикует предварительные свидетельства очевидцев, подробно описывающие схему жестокого физического и сексуального насилия и систематического унижения, совершаемого в отношении гражданских участников после перехвата флотилии в международных водах", - говорится в заявлении объединения в Telegram-канале.
Ранее турецкие активисты организации сообщали, что израильские военные подвергли участников флотилии избиениям и обливали их водой в контейнерах после задержания в международных водах.
