В Ивановской области возбудили дело против подростков, избивших девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении трех подростков, подозреваемых в избиении 11-летней девочки.

Подростки в возрасте от 14 до 16 лет снимали на видео свои противоправные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

БРЯНСК, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении трех подростков, подозреваемых в избиении 11-летнией девочки в Ивановской области, свои действия они снимали на видео, сообщило СУ СК России по региону.

В городе Шуя Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении трех подростков в возрасте от 14 до 16 лет по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

"Следствием установлено, что 2 мая 2026 года… в общественном месте несовершеннолетние… нанесли 11-летней девочке множественные удары по голове и телу. При этом подростки осуществляли видеосъемку своих противоправных действий", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале

Следователи добавили, что сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.



В свою очередь прокуратура Ивановской области сообщила, что взяла под контроль расследование уголовного дела.

"Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о хулиганских действиях в отношении несовершеннолетней в Шуе", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.