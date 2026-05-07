В Ивановской области возбудили дело против подростков, избивших девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении трех подростков, подозреваемых в избиении 11-летней девочки.
- Подростки в возрасте от 14 до 16 лет снимали на видео свои противоправные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
- Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
БРЯНСК, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении трех подростков, подозреваемых в избиении 11-летнией девочки в Ивановской области, свои действия они снимали на видео, сообщило СУ СК России по региону.
В городе Шуя Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении трех подростков в возрасте от 14 до 16 лет по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
"Следствием установлено, что 2 мая 2026 года… в общественном месте несовершеннолетние… нанесли 11-летней девочке множественные удары по голове и телу. При этом подростки осуществляли видеосъемку своих противоправных действий", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Следователи добавили, что сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь прокуратура Ивановской области сообщила, что взяла под контроль расследование уголовного дела.
"Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о хулиганских действиях в отношении несовершеннолетней в Шуе", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В ведомстве добавили, что Шуйская межрайонная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований после ее окончания будут приняты меры прокурорского реагирования.