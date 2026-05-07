Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области возбудили дело против подростков, избивших девочку - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 07.05.2026 (обновлено: 19:17 07.05.2026)
В Ивановской области возбудили дело против подростков, избивших девочку

В Ивановской области дело возбуждено по факту избиения девочки тремя подростками

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль СК России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении трех подростков, подозреваемых в избиении 11-летней девочки.
  • Подростки в возрасте от 14 до 16 лет снимали на видео свои противоправные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору.
  • Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
БРЯНСК, 7 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении трех подростков, подозреваемых в избиении 11-летнией девочки в Ивановской области, свои действия они снимали на видео, сообщило СУ СК России по региону.
В городе Шуя Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении трех подростков в возрасте от 14 до 16 лет по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Подозреваемого в убийстве спортсмена Исаева в Калуге задержали
Вчера, 14:41
"Следствием установлено, что 2 мая 2026 года… в общественном месте несовершеннолетние… нанесли 11-летней девочке множественные удары по голове и телу. При этом подростки осуществляли видеосъемку своих противоправных действий", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Следователи добавили, что сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь прокуратура Ивановской области сообщила, что взяла под контроль расследование уголовного дела.
"Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о хулиганских действиях в отношении несовершеннолетней в Шуе", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В ведомстве добавили, что Шуйская межрайонная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований после ее окончания будут приняты меры прокурорского реагирования.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Троих жителей Сочи осудили по делу об афере с возвращением бойца с СВО
Вчера, 16:32
 
ПроисшествияИвановская областьРоссияШуяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала