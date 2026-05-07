Прокуратура назвала предположительную причину убийства Исаева в Калуге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Калужской области назвала предположительной причиной убийства Дмитрия Исаева конфликт во дворе.
- Дмитрий Исаев, чемпион России по функциональному многоборью, получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.
- Подозреваемый задержан.
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Причиной убийства чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге мог стать конфликт во дворе, сообщила прокуратура Калужской области.
"Предварительно установлено, что в ночь на 7 мая 2026 года между двумя жителями областного центра на придомовой территории многоквартирного дома по ул. Болотникова г. Калуги произошел конфликт", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан, информирует ведомство.
В силовых структурах региона сообщили РИА Новости, что Исаев получил огнестрельное ранение, скончался в больнице. В СУСК, не называя личность убитого, сообщили РИА Новости, что возбуждено дело об убийстве.