Прокуратура назвала предположительную причину убийства Исаева в Калуге
15:19 07.05.2026 (обновлено: 15:20 07.05.2026)
Прокуратура назвала предположительную причину убийства Исаева в Калуге

Причиной убийства спортсмена Исаева в Калуге мог стать конфликт во дворе

© Фото : @_venom_90
Дмитрий Исаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Калужской области назвала предположительной причиной убийства Дмитрия Исаева конфликт во дворе.
  • Дмитрий Исаев, чемпион России по функциональному многоборью, получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.
  • Подозреваемый задержан.
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Причиной убийства чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге мог стать конфликт во дворе, сообщила прокуратура Калужской области.
"Предварительно установлено, что в ночь на 7 мая 2026 года между двумя жителями областного центра на придомовой территории многоквартирного дома по ул. Болотникова г. Калуги произошел конфликт", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый задержан, информирует ведомство.
В четверг калужский спортивный клуб "Логово зверя" в соцсети "ВКонтакте" сообщил о трагической гибели своего тренера Дмитрия Исаева, отметив, что Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, гордостью Калуги.
В силовых структурах региона сообщили РИА Новости, что Исаев получил огнестрельное ранение, скончался в больнице. В СУСК, не называя личность убитого, сообщили РИА Новости, что возбуждено дело об убийстве.
