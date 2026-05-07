Прокуратура назвала предположительную причину убийства Исаева в Калуге

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Причиной убийства чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге мог стать конфликт во дворе, сообщила прокуратура Калужской области.

"Предварительно установлено, что в ночь на 7 мая 2026 года между двумя жителями областного центра на придомовой территории многоквартирного дома по ул. Болотникова г. Калуги произошел конфликт", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, информирует ведомство.

В четверг калужский спортивный клуб "Логово зверя" в соцсети "ВКонтакте" сообщил о трагической гибели своего тренера Дмитрия Исаева, отметив, что Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, гордостью Калуги