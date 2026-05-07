Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили, что уран не вывозили из страны - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 07.05.2026
В Иране заявили, что уран не вывозили из страны

Саиди: никакой уран не был вывезен из Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Бехнам Саиди заявил, что никакой уран не был вывезен из страны.
  • Агентство ISNA приводит слова Саиди о том, что заявления Трампа о вывозе 400 килограммов урана из Ирана являются политическим блефом и чистой ложью.
ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Никакой уран не был вывезен из Ирана, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента исламской республики Бехнам Саиди.
Президент США Дональд Трамп 6 мая заявил, что передача в США находящегося у Ирана обогащенного урана - условие будущего соглашения сторон. Он также исключил возможность обогащения Ираном урана на уровне 3,67%.
"Заявления Трампа о вывозе 400 килограммов урана из Ирана являются политическим блефом и чистой ложью. Никакой уран не был вывезен из страны", - приводит слова Саиди агентство ISNA.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
США добиваются от Ирана 20-летнего моратория на обогащение урана, пишет WSJ
Вчера, 04:21
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала