СМИ: В США считают, что экономика Ирана выдержит несколько месяцев блокады

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Американская разведка считает, что блокада Ормузского пролива не нанесет серьезного вреда экономике Ирана еще как минимум три-четыре месяца, утверждает Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с докладами разведки.
"Засекреченный анализ ЦРУ, представленный политикам администрации на этой неделе, показывает, что Иран может выдержать морскую блокаду США по крайней мере в течение трех-четырех месяцев, прежде чем столкнуться с более серьезными экономическими трудностями", - пишет газета со ссылкой на четырех человек, знакомых с содержанием доклада.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.