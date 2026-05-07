МИД Ирана заявил, что еще не ответил на предложение США по урегулированию - РИА Новости, 07.05.2026
18:54 07.05.2026
МИД Ирана заявил, что еще не ответил на предложение США по урегулированию

Багаи: Иран еще не ответил на предложение США о прекращении конфликта

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран изучает предложение США о прекращении конфликта.
  • Тегеран еще не принял решение и не отправил ответ Вашингтону.
ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Иран изучает предложение США о прекращении конфликта, Тегеран еще не принял решение и не отправил ответ Вашингтону, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
Телеканал CNN со ссылкой на источник в регионе ранее сообщил, что Иран может в четверг передать посредникам ответ на предложение США о прекращении конфликта.
"Иран сейчас изучает послания при посредничестве Пакистана. Иран еще не принял решение, ответ американской стороне еще не дан", - приводит слова Багаи агентство Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Судна в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
СМИ: Иран и США договорились о постепенном открытии Ормузского пролива
Вчера, 11:56
 
