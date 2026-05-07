МИД Ирана заявил, что еще не ответил на предложение США по урегулированию

ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Иран изучает предложение США о прекращении конфликта, Тегеран еще не принял решение и не отправил ответ Вашингтону, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.