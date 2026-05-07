Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили о пессимистичном настрое по отношению к переговорам с США - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 07.05.2026 (обновлено: 17:40 07.05.2026)
В Иране заявили о пессимистичном настрое по отношению к переговорам с США

Малеки: Иран пессимистично настроен по отношению к переговорам с США

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки заявил, что система власти в Иране настроена пессимистично по отношению к переговорам с США.
ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Иран настроен пессимистично по отношению к переговорам с США о завершении конфликта, заявил РИА Новости член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки.
Президент США Дональд Трамп 6 мая заявил, что видит очень хороший шанс на сделку с Тегераном и завершение конфликта, но в противном случае снова пригрозил "разбомбить" Иран.
"Вся система власти настроена пессимистично по отношению к переговорам с США. Почему? Потому что наш народ тоже настроен пессимистично. У нас нет никаких ожиданий", - сказал иранский политик.
По мнению депутата, президент США делает заявления, которые оказываются неприемлемыми для Ирана, а текущая ситуация с переговорами осложнилась из-за действий США в Ормузском проливе, сам вопрос о диалоге, добавил парламентарий, "поблек".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
США добиваются от Ирана 20-летнего моратория на обогащение урана, пишет WSJ
Вчера, 04:21
 
СШАИранТегеран (город)В миреДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала