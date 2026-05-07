В Иране заявили о пессимистичном настрое по отношению к переговорам с США

- Член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки заявил, что система власти в Иране настроена пессимистично по отношению к переговорам с США.
ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Иран настроен пессимистично по отношению к переговорам с США о завершении конфликта, заявил РИА Новости член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки.
Президент США Дональд Трамп 6 мая заявил, что видит очень хороший шанс на сделку с Тегераном и завершение конфликта, но в противном случае снова пригрозил "разбомбить" Иран.
"Вся система власти настроена пессимистично по отношению к переговорам с США. Почему? Потому что наш народ тоже настроен пессимистично. У нас нет никаких ожиданий", - сказал иранский политик.
По мнению депутата, президент США делает заявления, которые оказываются неприемлемыми для Ирана, а текущая ситуация с переговорами осложнилась из-за действий США в Ормузском проливе, сам вопрос о диалоге, добавил парламентарий, "поблек".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.