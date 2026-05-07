В Иране заявили о пессимистичном настрое по отношению к переговорам с США

ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Иран настроен пессимистично по отношению к переговорам с США о завершении конфликта, заявил РИА Новости член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки.

"Вся система власти настроена пессимистично по отношению к переговорам с США. Почему? Потому что наш народ тоже настроен пессимистично. У нас нет никаких ожиданий", - сказал иранский политик.