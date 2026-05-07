Пакистан не ведет подготовку к переговорам между США и Ираном, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пакистан не ведет подготовку к прямым переговорам между американскими и иранскими представителями.
ДОХА, 7 мая - РИА Новости. Пакистан не ведёт подготовку к прямым переговорам между американскими и иранскими представителями, сообщил пакистанский источник телеканалу Al Arabiya.
"Пока нет приготовлений к каким-либо прямым встречам между иранцами и американцами", - сказал источник.
По его информации, Иран может в четверг передать пакистанским посредникам ответ на американские предложения, президент США Дональд Трамп требует ответа как можно скорее.
"Контакты с иранцами продолжаются. Обсуждение идет по поводу Ормузского пролива, достижение взаимопонимания все еще возможно", - добавил источник.
Портал Axios со ссылкой на американских чиновников ранее сообщил, что Соединенные Штаты ожидают ответ Ирана на свое предложение по меморандуму о взаимопонимании в течение ближайших двух дней. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном, но уверен в достижении сделки.